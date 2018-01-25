Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине

"Этого никогда до сих пор не происходило".

За последний год значительно увеличилось количество иностранных инвесторов, которые заинтересовались Украиной, считает президент Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что в этом году впервые я получил много запросов от иностранных инвесторов с предложениями о встрече. Большое количество крупных игроков инвестиционного рынка. Этого никогда до сих пор не происходило", - сказал он во время выступления на "Украинском завтраке", который проходит в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, сообщается на сайте президента.

"Когда мы получали результаты различных исследований по поводу страны, которая есть среди приоритетов у инвесторов на развивающихся рынках, они назвали Украину", - отметил Порошенко.

В этом контексте он отметил приятие нового закона о приватизации.

"20 лет все только говорили о прозрачной приватизации, но ничего не происходило. Мы представляем проведение приватизации, которая будет проведена по британскому законодательству. Это система вызывает доверие инвесторов. Однозначно при поддержке иностранных советников, по совершенно прозрачной процедуре", - отметил он.

Напомним, поступления в госбюджет Украины от приватизации госимущества в 2017 году составили 3,376 млрд грн (19,7% от плана в 17 млрд).

В госбюджете-2018 предусмотрены поступления от приватизации в размере 22 млрд гривен.