Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине

"Этого никогда до сих пор не происходило".

Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине

За последний год значительно увеличилось количество иностранных инвесторов, которые заинтересовались Украиной, считает президент Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что в этом году впервые я получил много запросов от иностранных инвесторов с предложениями о встрече. Большое количество крупных игроков инвестиционного рынка. Этого никогда до сих пор не происходило", - сказал он во время выступления на "Украинском завтраке", который проходит в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, сообщается на сайте президента.

"Когда мы получали результаты различных исследований по поводу страны, которая есть среди приоритетов у инвесторов на развивающихся рынках, они назвали Украину", - отметил Порошенко.

В этом контексте он отметил приятие нового закона о приватизации.

"20 лет все только говорили о прозрачной приватизации, но ничего не происходило. Мы представляем проведение приватизации, которая будет проведена по британскому законодательству. Это система вызывает доверие инвесторов. Однозначно при поддержке иностранных советников, по совершенно прозрачной процедуре", - отметил он.

Напомним, поступления в госбюджет Украины от приватизации госимущества в 2017 году составили 3,376 млрд грн (19,7% от плана в 17 млрд).

В госбюджете-2018 предусмотрены поступления от приватизации в размере 22 млрд гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в УкраинуПорошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в Украину
"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin
Порошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборахПорошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах
Организаторы форума в Давосе запретили россиянам участвовать в мероприятиях с ПорошенкоОрганизаторы форума в Давосе запретили россиянам участвовать в мероприятиях с Порошенко
Саакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Порошенко в Давосе обсудил возвращение из Швейцарии активов экс-чиновниковПорошенко в Давосе обсудил возвращение из Швейцарии активов экс-чиновников
Порошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном судеПорошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном суде
"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе
Порошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 годуПорошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году
Порошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУПорошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости