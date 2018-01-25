Порошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном суде

Ко второму чтению документ изменят.

Фото: twitter.com/poroshenko

При участии международных партнеров Украины ведется работа по внесению изменений в президентский проект закона о Высшем антикоррупицонном суде, заявил президент Петр Порошенко.

"Мы продолжим сотрудничество с МВФ . Хочу поблагодарить [первого замдиректора-распорядителя МВФ] Дэвида Липтона и [директора-распорядителя МВФ] Кристин Лагард, вчера мы провели очень важную встречу и установили четкую дату: что и когда нужно сделать. В том числе и прогресс в создании Антикоррупционного суда. Я уже подал соответствующую инициативу в парламент, и мы ускорим процесс, который должен подготовить законопроект ко второму чтению", - сказал Порошенко, выступая на "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.