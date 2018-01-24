Цель РоSSии - вбить клин между Украиной и Западом, - Волкер
"Безусловно, это не гражданская война".
РоSSия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом".
Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, опубликованном в среду, 24 января.
Говоря о ситуации на Донбассе, Волкер заявил, что "безусловно, это не гражданская война". По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион.
"Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения РоSSии в Украину", - отметил спецпредставитель США.
По его мнению, "РоSSия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния", но это имело противоположный эффект.
"Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако РоSSия своих целей в Украине не достигла", - подчеркнул американский политик.
Напомним, во вторник, 23 января, Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.
В среду, 24 января, Волкер обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.