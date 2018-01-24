Цель РоSSии - вбить клин между Украиной и Западом, - Волкер

"Безусловно, это не гражданская война".

Фото: US Embassy in Ukrainе

РоSSия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом".

Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, опубликованном в среду, 24 января.

Говоря о ситуации на Донбассе, Волкер заявил, что "безусловно, это не гражданская война". По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион.

"Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения РоSSии в Украину", - отметил спецпредставитель США .

По его мнению, "РоSSия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве , чтобы удержать Украину в сфере своего влияния", но это имело противоположный эффект.

"Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако РоSSия своих целей в Украине не достигла", - подчеркнул американский политик.

Напомним, во вторник, 23 января, Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

В среду, 24 января, Волкер обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.