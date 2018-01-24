Экс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на Авакова
Начат процесс экстрадиции его в Украину.
Правоохранители в Румынии задержали бывшего руководителя государственного предприятия "Укрспирт" по подозрению в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом в интервью телеканалу ZIK сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Военная прокуратура, департамент контрразведки Службы безопасности Украины и Нацполиция задержали организованную преступную группу из бывших уголовников и экс-участников АТО, которые подрывали в Киеве людей и готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова", - сообщил он.
По словам Матиоса, заказчик преступления задержан в Румынии, начат процесс экстрадиции его в Украину.
"Заказчик - один из экс-руководителей "Укрспирта", - заявил Матиос.
Главный военный прокурор отметил, что украинские правоохранители были вынуждены за свой счет летать в Румынию и направлять международно-правовые поручения.
Как сообщалось, в конце декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.
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Политика
24.01.2018 18:22