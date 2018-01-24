Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину

Документ присоединен к материалам уголовного дела о госизмене беглого президента.

Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину
Фото: ТСН

Следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента РоSSии Владимира Путина от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

Об этом заявил прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко Интерфакс-Украина.

"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин - ред.) о признании официальным документом письма Януковича президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. И данный документ присоединен к материалам уголовного производства", - сказал он журналистам после завершения заседания Оболонского районного суда Киева в среду.

Кравченко отметил, что сторона обвинения получила всего четыре письма от Министерства иностранных дел Украины о полученных данных фотокопий документов, которые бывший постпред РФ в ООН Виктор Чуркин представил 3 марта 2014 года и которые были признаны официальными документами ООН.

"Первая копия, которую мы получили от МИД Украины, это текст письма Януковича Путину, который был отправлен секретариатом ООН каждому члену Совета безопасности ООН, а также постоянному представителю Украины при ООН", - рассказал он.

Прокурор отметил, что бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев тогда направил запрос для выяснения, что именно Чуркин присоединил к своему обращению.

"И Сергеев получил фотокопию обращения Чуркина о признании этого письма Януковича официальным документом ООН", - подчеркнул Кравченко.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к Путину ввести войска на территорию Украины. Сам экс-президент признал, что направлял такую просьбу Путину, но заявил, что этот документ "не вступил в силу".


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