Дунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕ
Ранее боснийская правозащитница была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Парламентская ассамблея Совета Европы избрала комиссаром по правам человека экс-представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович.
Радио Свобода сообщает, что она получила 107 голосов. Конкурент миятович, докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека Пьер-Ив Ле Борн - 103.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба приветствовал ее избрание и заявил, что ожидает от нее "принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в РоSSии".
Миятович начнет работать в новой должности с 1 апреля 2018 года. Срок его полномочий составит шесть лет.
Она является гражданкой Боснии и Герцеговины. Миятович была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, главой Европейской платформы регуляторных органов, а также возглавляла группу специалистов Совета Европы по вопросам свободы слова и информации в кризисные периоды.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. Документ констатирует, что действия РФ являются войной против Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.01.2018 18:06