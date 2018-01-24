Дунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕ

Ранее боснийская правозащитница была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Дунья Миятович Фото: twitter.com/Dunja_Mijatovic

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала комиссаром по правам человека экс-представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович.

Радио Свобода сообщает, что она получила 107 голосов. Конкурент миятович, докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека Пьер-Ив Ле Борн - 103.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба приветствовал ее избрание и заявил, что ожидает от нее "принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в РоSSии".

Миятович начнет работать в новой должности с 1 апреля 2018 года. Срок его полномочий составит шесть лет.

Она является гражданкой Боснии и Герцеговины. Миятович была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ , главой Европейской платформы регуляторных органов, а также возглавляла группу специалистов Совета Европы по вопросам свободы слова и информации в кризисные периоды.