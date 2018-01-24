Порошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУ

"Украине это очень необходимо".

Порошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУ
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили назначение главы Национального банка.

Об этом сообщила Лагард в ходе брифинга.

"Мы обсудили назначение главы Нацбанка. Украине это очень необходимо", - сказала она.

Лагард добавила, что обсудила с Порошенко и членами его команды все меры и реформы, которые уже внедряются.

"Мы надеемся, что с другими мерами будут внедряться и те запланированные, которые сейчас необходимы", - добавила она.

Как сообщалось, Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия. Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде 18 января.

Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом. Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий. Смолий занимает должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.


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