На заседании Исмаил Рамазанов заявил, что ФСБ его сильно избило.

Подконтрольный РоSSии Симферопольский райсуд Крыма в среду отправил под арест в СИЗО сроком на 30 суток крымского татарина Исмаила Рамазанова, сообщает корреспондент LB.ua.

Вчера местные силовики провели обыск в его доме и задержали самого Рамазанова по подозрению в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Таким образом, крымский татарин пробудет в СИЗО до 21 февраля.

По утверждению следствия, в октябре прошлого года Рамазанов, используя интернет-радиостанцию Zello, публично высказывал мнение, которое по заключению эксперта возбуждает ненависть к группе лиц "русские".

Кроме того, во время обыска у Рамазанова якобы нашли патроны. Отец Рамазанова утверждает, что пакет с патронами от пистолета Макарова его сыну подбросили.

В суде Рамазанов заявил, что сотрудники ФСБ избили его во время обыска и транспортировки после задержания.

"У меня болит бок, плечо, затылок, вывернут палец", - сказал крымский татарин. Также он добавил, что один из избивавших находится в зале суда в маске.

Адвокат Рамазанова Алексей Ладин ходатайствовал о вызове скорой помощи и обследовании подзащитного. Прокурор высказался против и предоставил суду экспертное заключение, в котором указано, что состояние здоровья Рамазанова удовлетворительное. В итоге суд отклонил просьбу защиты.

Адвокат Ладин ходатайствовал о более мягкой мере пресечения - подписке о невыезде или домашнем аресте. По его мнению, обвинение не подтвердило, что именно Рамазанову принадлежит указанный в материалах дела аккаунт и что с его телефона или планшета были выгружены аудиозаписи.

После роSSийской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РоSSии организацией "Хизб ут-Тахрир".