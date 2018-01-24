Николаевские журналисты заявили о давлении со стороны губернатора

Журналистское расследование не вышло в местном интернет-издании.

Алексей Савченко Фото: Facebook/Олексій Савченко

Николаевские журналисты Татьяна Локацкая и Андрей Лохматов заявляют о давлении со стороны главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко на местные СМИ и журналистов, пишущих о нем критические материалы.

Об этом они сообщили Институту массовой информации, а также разместили соответствующие сообщения на своих страницах в фейсбуке.

По словам Татьяны Локацкой, кроме того, что председатель Николаевской ОГА отстраняет от себя журналистов, которые ставят ему неудобные вопросы, в последнее время происходят и более серьезные случаи.

"Кроме этого, частые вызовы журналистов по одному, как будто не в воспитательных целях, а просто кофе попить. На разговоры, как правило, звали, мягко говоря, неудобных журналистов. Были фразы, на кого можно открыть дело. Постоянный кич, что все правоохранительные структуры в области под ним. Были претензии и из-за неудобных комментариев в фейсбуке", - рассказала Локацкая.

Последний случай, по словам журналистки, произошел 23 января, когда николаевский журналист Андрей Лохматов опубликовал выпуск своей авторской программы журналистских расследований "Очередная измена" на тему того, как незаконно руководство Николаевской ОГА выполняет ремонтные работы в николаевском аэропорту.

"Еще не вышла программа по аэропорту, как тут же основателей интернет-издания, на котором выходит программа журналиста, быстренько решили позвать на какие-то допросы. Мол, не балуйтесь, и как предупреждение и другим СМИ урок, чтобы не открывали рот. В результате программа не вышла в издании, а только на личной странице журналиста в фейсбуке", - заявила Локацкая.

Журналистка не видит смысла жаловаться в правоохранительные органы, поскольку считает их предвзятыми.

В комментарии ИМИ журналист Андрей Лохматов подтвердил, что выпуск его программы на заказ интернет-издания "НикВести" действительно в этот раз не был обнародован.

"Поэтому я был вынужден опубликовать сюжет о действиях руководителей облгосадминистрации в николаевском аэропорту только в своем персональном блоге и своей странице в фейсбуке. До этого, в понедельник, председатель ОГА неизвестно для чего настойчиво приглашал меня через своих подчиненных к себе в кабинет, но я отказался от встречи. Материал, который вышел, действительно очень неудобный для руководства администрации, ведь в нем есть доказательства, как заместитель Алексея Савченко и депутат облсовета от БПП давили на руководство николаевского аэропорта с требованием, чтобы те как можно скорее объявили тендер на капитальный ремонт здания аэровокзала под конкретное частное предприятие, которое уже начало работы без тендера, договора и даже проекта", - рассказал журналист.

Главный редактор "НикВести" Олег Деренюга в комментарии ИМИ подтвердил, что сюжет о николаевском аэропорту не вышел на сайте, и сообщил, что одна из владельцев издания накануне опубликования материала получила повестку на допрос в полицию.

"Действительно, Андрей Лохматов на условиях договора снимает для нашего издания авторскую программу журналистских расследований. Согласно договору, издание не влияет на содержание программы. Действительно, она не была опубликована в ленте новостей, а вышла только у него в персональном блоге на сайте и на странице в фейсбуке. Действительно, одна из основателей "НикВести" получила повестку на допрос в полицию в качестве свидетеля в день, когда программа должна была выйти в ленте новостей. Это все, что я могу сказать по этому поводу ", - рассказал он.

ИМИ не удалось взять комментарий у председателя ОГА Алексея Савченко. Как сообщила его пресс-секретарь Анастасия Ткач, у председателя ОГА напряженный график.

В то же время советник главы ОГА по вопросам коммуникации с общественностью Андрей Сенченко так прокомментировал ИМИ заявление журналистам: "Я считаю эти заявления личными фантазиями, субъективными впечатлениями этих журналистов".

Ранее, 31 января 2017, николаевские журналисты пожаловались на то, что Савченко вообще не дает комментарии или интервью и игнорирует корреспондентов.

27 апреля 2017 в Николаеве во время заседания областного совета человек, который постоянно сопровождает Савченко и которого называют его охранником, напал на корреспондента телеканала "Интер" Кирилла Ющишена и отобрал у него мобильный телефон.

Центральный районный отдел полиции Николаева закрыл уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности Ющишена через неделю после открытия.

В августе 2018 Савченко заявил журналистке интернет-издание "НикВести" Юлии Акимовой, что не будет ровно месяц с ней общаться из-за вопроса, касающегося деятельности мэра Николаева Александра Сенкевича. Журналистка спросила председателя ОГА о том, как он реагирует на то, что коммунальное предприятие Николаевского городского совета "Николаевводоканал" заказало услуги коллекторской фирмы, чтобы "выбивать" из граждан долги за воду.