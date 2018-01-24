На Донбассе за день зафиксирован один обстрел

Тишина продержалась более полутора суток

Фото: Макс Левін

В среду днем роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минским договоренностями.

Из временно не подконтрольной украинскому правительству Саханка противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по опорным пунктам ВСУ у Лебединского, сообщает штаб АТО.

На других участках обороны обстрелов не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.