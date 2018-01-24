На Донбассе за день зафиксирован один обстрел
Тишина продержалась более полутора суток
В среду днем роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минским договоренностями.
Из временно не подконтрольной украинскому правительству Саханка противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по опорным пунктам ВСУ у Лебединского, сообщает штаб АТО.
На других участках обороны обстрелов не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
В Министерстве иностранных дел считают, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, связано с визитом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.
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24.01.2018 14:45