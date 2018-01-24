Фонари в Киеве будут светить на полную мощность на два часа дольше

Мера призвана повысить уровень безопасности.

Фото: facebook.com/kievtransport

Фонари киевских улиц теперь будут светить на полную мощность на два часа дольше - до часу ночи, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Ежедневное 50-процентное отключение источников искусственного наружного освещения теперь будет вводиться не с 23:00, а с 01:00 часа. При этом действовать будет, как и раньше - до 6:00 утра", - говорится в сообщении.

Мера призвана сделать столичные улицы более безопасными.