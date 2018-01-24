Фонари в Киеве будут светить на полную мощность на два часа дольше
Мера призвана повысить уровень безопасности.
Фонари киевских улиц теперь будут светить на полную мощность на два часа дольше - до часу ночи, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"Ежедневное 50-процентное отключение источников искусственного наружного освещения теперь будет вводиться не с 23:00, а с 01:00 часа. При этом действовать будет, как и раньше - до 6:00 утра", - говорится в сообщении.
Мера призвана сделать столичные улицы более безопасными.
В течение девяти лет в Киеве 50-процентное отключение уличного освещения вводилось ежесуточно с 23:00.
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