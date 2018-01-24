Тимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИК

"Порошенко публично заявлял, что все фракции внесли в ЦИК свои кандидатуры, соответствующие всем критериям, и он включил их в состав представления".

Тимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИК

Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петра Порошенко с требованием включить кандидата от «Батькивщины» Андрея Евстигнеева в представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом лидер партии сообщила в среду, 24 января, на пресс-конференции в Киеве.

Политик отметила, что ЦИК должна быть сформирована честно, с учетом кандидатур от всех парламентских партий, так, как это предусмотрено законом: «От того, как будет сформирована комиссия, кто и как будет считать голоса на президентских и парламентских выборах, зависит, состоится в Украина полная перезагрузка власти».

Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. В нем представлены кандидатуры от всех фракций, кроме «Батькивщины». Срок полномочий 12 членов Центральной избирательной комиссии, включая главу Михаила Охендовского, истек еще в июне 2014 года, еще одного - в феврале 2017 года.

Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила вовремя, в соответствии с законодательством, подала кандидатуру Андрея Евстигнеева в состав ЦИК: «Это молодой, интеллектуальный человек, кандидат наук, преподаватель университета им. Шевченко. Он имеет опыт сотрудничества с международными организациями, имеет безупречную репутацию и может усилить работу ЦИК на предмет честной работы».

По мнению политика, ситуация с представлением на новый состав ЦИК свидетельствует о том, что президент не собирается честно проводить выборы, а готовится к фальсификациям.

«Он понимает, что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не позволит ему сфальсифицировать выборы», - подчеркнула политик и напомнила, что даже при Януковиче от «Батькивщины» было два члена ЦИК.

«Я публично обращаюсь к Порошенко с требованием немедленно исправить эту ошибку. Это сознательное нарушение закона о ЦИК, поскольку «Батькивщина» имеет первый уровень поддержки в обществе, о чем свидетельствуют выборы в ОТГ. Мы требуем внести в представление кандидатуру от «Батькивщины», тем более, что ранее Порошенко публично заявлял, что все фракции внесли в ЦИК свои кандидатуры, соответствующие всем критериям, и он включил их в состав представления», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также обратилась к Председателю парламента Андрею Парубию с требованием немедленно вернуть соответствующее представление президенту и принять новое, в котором будут кандидаты от всех фракций.

Кроме того, политик обратилась к депутатам всех фракций в ВР: «Если вы не являетесь соучастниками подготовки фальсификации следующих выборов, выступите против того, что президент внес новый состав ЦИК, где доминирует его большинство и нет кандидата от «Батькивщины».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Экс-продюсер ZIK: "Канал увольняет лучших журналистов за их отказ пиарить Медведчука"Экс-продюсер ZIK: "Канал увольняет лучших журналистов за их отказ пиарить Медведчука"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина отмечает День соборности: поздравления президента и премьераУкраина отмечает День соборности: поздравления президента и премьера
МИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному БалухуМИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному Балуху
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Бывший охранник Януковича рассказал суду подобности побега экс-президентаБывший охранник Януковича рассказал суду подобности побега экс-президента
Рада приняла новый закон о приватизацииРада приняла новый закон о приватизации
Никаких покушений на Януковича в феврале 2014 не было, - экс-охранник президентаНикаких покушений на Януковича в феврале 2014 не было, - экс-охранник президента
Данилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить НасироваДанилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить Насирова
После анализа отчетов партий НАПК составило 264 протоколаПосле анализа отчетов партий НАПК составило 264 протокола
Администрация президента ответила на критику МВФ законопроекта об Антикоррупционном судеАдминистрация президента ответила на критику МВФ законопроекта об Антикоррупционном суде
Порошенко собрался разблокировать смену состава ЦИКПорошенко собрался разблокировать смену состава ЦИК
Последние новости
Подгружаем последние новости