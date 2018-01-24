В суде над Януковичем допросили экс-премьера Крыма Могилева
"Надо было вводить военное положение или АТО", - заявил бывший глава Совмина.
В Оболонском районном суде Киева в ходе заседания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросили экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева.
Как передает "Цензор.НЕТ", Могилев сообщил, что сейчас на пенсии и живет в Бахмуте, а с Януковичем у него были "служебные и рабочие отношения".
Экс-глава Совмина Крыма заявил, что об обращении Януковича к президенту РФ Владимиру Путину узнал из прессы.
"О какой-либо достоверности этого письма я говорить не могу", - отметил свидетель.
Прокурор зацитировал показания Могилева в ходе досудебного следствия, где он говорил, что предполагает, что этим обращением Янукович должен был легитимизировать введение войск, и что он писал его не по своей воле.
Могилев на суде заявил, что это было лишь его предположение.
Он утверждает, что виделся с Януковичем последний раз 21 февраля 2014 года в Киеве, в Администрации Президента. Разговор был коротким.
"Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность и что из Киева ему нужно уезжать!" - сказал Могилев.
Могилева также спросили об обстоятельствах захвата Верховного совета Крыма 27 февраля 2014 года
"На момент захвата задания принадлежность этих людей к каким-то государствам определить было невозможно. На данный момент я полагаю, что это были пророSSийски настроеннные люди. Я не могу говорить, что это были люди из каких-то спецподразделений", - сказал он.
Могилев также пожаловался, что после захвата "никаких вразумительных команд из Киева не поступало".
"Реакции в Крыму со стороны Киева так и не получили... надо было вводить военное положение или АТО", - заявил экс-глава Совета министров.
На допросе Могилева, который продлился 15 минут, заседание в среду завершилось. Кроме него, суд допросил в качестве свидетелей обвинения председателя Верховной Рады Андрея Парубия и заместителя руководителя департамента протокола Администрации Президента Дмитрия Кушнарюка.
Следующее заседание назначено на 25 января. Суд намерен председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.
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Политика
24.01.2018 14:28