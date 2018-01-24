РоSSиянка уже несколько лет пытается вернуть свою дочь.

Ольга Литвиненко Фото: скриншот видео

Ольга Литвиненко, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга и дочь ректора Горного университета, где президент РФ Владимир Путин защищал свою диссертацию, рассказала, что Следственный комитет и прокуратура РоSSии пытаются отнять у нее ребенка, который родился в РоSSии.

Об этом она сообщила во время выступления в литовском Сейме, передает "Дождь".

"Несмотря на мой статус в РФ как похищенной, роSSийская прокуратура и СК начали действия, направленные на отнятие у меня моего второго ребенка, который был рожден еще в РФ . Используя международное соглашение о правовой помощи между РФ и Польшей, еще от 1996 года, они предприняли попытку забрать моего ребенка и вернуть его в РФ через судебную систему Польши ", - говорится в заявлении Литвиненко, копия которого есть в распоряжении "Дождя".

По ее словам, "им это почти удалось". "В настоящее время дело находится в Верховном суде Польши и я еще не уверена в его исходе", - добавила она.

В пресс-службе Следственного комитета и прокуратуры эту информацию не комментировали.

Ольга Литвиненко с 2007 года была депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Справедливая РоSSия". Затем у нее произошел конфликт с отцом - Владимиром Литвиненко, после которого он, по ее словам, похитил ее дочь. В 2011 году она уехала из страны, после чего Владимир Литвиненко обратился в Следственный комитет с заявлением о похищении Ольги. Ее адвокат Павел Ивлев считает, что это было сделано это для того, чтобы заблокировать любые сделки с недвижимостью.

Литвиненко несколько лет пытается вернуть свою дочь Марию-Эстер. Сейчас девочку воспитывает ее дедушка Владимир Литвиненко, который, по словам Ольги, не дает ей видеться с ребенком.

Литвиненко отказывался комментировать обвинение дочери.

Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Путина. Под его руководством Путин также защитил кандидатскую диссертацию в 1997 году. В 2017 году Литвиненко занял 122 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов РоSSии по версии Forbes.