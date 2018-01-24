Начальнику ж/д станции "Бердичев-Житомирский" предъявили подозрение
Ему вменяют получение взятки от подчиненного.
Начальнику железнодорожной станции "Бердичев-Житомирский" 23 января предъявили подозрение во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Еще 11 января Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на взятке двух руководителей железнодорожной станции в Житомирской области. Они требовали от дежурного по станции 20 тыс. гривен за то, чтобы не давать ход акту о нарушении трудового законодательства с последующим увольнением. Замначальника станции задержали у банкомата во время перечисления денег на банковскую карточку жены.
В ходе следствия была проверена причастность начальника станции к этому преступлению и установлены факты, которые, по мнению следователей, указывают на это.
Решается вопрос об избрании меры пресечении и отстранении железнодорожника от должности.
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24.01.2018 12:34