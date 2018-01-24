Из плена "ДНР" вытащили военного

Романа Савкова обменяли на помилованную Порошенко женщину.

Из плена
Роман Савков
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украинский военнослужащий Роман Савков, которого удерживала "ДНР", освобожден, пишет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в фейсбуке.

"Только что СБУ доложила Президенту П. Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - отметила Геращенко.

"На днях Президент помиловал одну злодейку, чтобы освободили нашего военного", - добавила она.

По информации "Громадського", речь идет о Надежде Козловой – уроженке города Часов Яр Донецкой области. Она была осуждена за убийство в ноябре 2014 года двух нацгвардейцев, когда подорвала в их автомобиле гранату. При взрыве ей повредило руку, которую пришлось ампутировать, и ноги. На момент совершения преступления ей было 19 лет. Козлова родила ребенка в тюрьме.

Надежда Козлова
Фото: 24tv.ua
Надежда Козлова

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.


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