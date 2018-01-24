Испания решила закрыть представительство Каталонии в Брюсселе

Мадрид запретил проводить в своем здании встречу Пучдемона с новым спикером парламента Каталонии.

Карлес Пучдемон Фото: Wikipedia

Правительство Испании решило закрыть представительство женералитата Каталонии в Брюсселе.

Об этом сообщает RTBF.

МИД Испании рекомендовал сотрудникам представительства вернуться домой и ждать "дополнительной информации".

Ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.

О решении Мадрида стало известно через несколько часов после того, как испанские власти запретили проведение в здании представительства Каталонии в Брюсселе встречи экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона с новым спикером регионального парламента Рожером Торреном. В результате встреча была перенесена в другое место.