Испания решила закрыть представительство Каталонии в Брюсселе
Мадрид запретил проводить в своем здании встречу Пучдемона с новым спикером парламента Каталонии.
Правительство Испании решило закрыть представительство женералитата Каталонии в Брюсселе.
Об этом сообщает RTBF.
МИД Испании рекомендовал сотрудникам представительства вернуться домой и ждать "дополнительной информации".
Ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.
О решении Мадрида стало известно через несколько часов после того, как испанские власти запретили проведение в здании представительства Каталонии в Брюсселе встречи экс-главы правительства автономии
Напомним, ранее Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство Каталонии, несмотря на противодействие центральной власти Испании. Ранее на этой неделе его официально выдвинули кандидатом на пост главы правительства Каталонии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.01.2018 12:34
24.01.2018 12:34