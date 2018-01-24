Испания решила закрыть представительство Каталонии в Брюсселе

Мадрид запретил проводить в своем здании встречу Пучдемона с новым спикером парламента Каталонии.

Испания решила закрыть представительство Каталонии в Брюсселе
Карлес Пучдемон
Фото: Wikipedia

Правительство Испании решило закрыть представительство женералитата Каталонии в Брюсселе.

Об этом сообщает RTBF.

МИД Испании рекомендовал сотрудникам представительства вернуться домой и ждать "дополнительной информации".

Ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.

О решении Мадрида стало известно через несколько часов после того, как испанские власти запретили проведение в здании представительства Каталонии в Брюсселе встречи экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона с новым спикером регионального парламента Рожером Торреном. В результате встреча была перенесена в другое место.

Напомним, ранее Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство Каталонии, несмотря на противодействие центральной власти Испании. Ранее на этой неделе его официально выдвинули кандидатом на пост главы правительства Каталонии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
Пучдемон намерен сформировать правительство КаталонииПучдемон намерен сформировать правительство Каталонии
Крупнейшие партии Каталонии поддержали ПучдемонаКрупнейшие партии Каталонии поддержали Пучдемона
Парламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы МадридаПарламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы Мадрида
Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровожденияСаудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровождения
Испания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» BrexitИспания и Нидерланды исключили вариант поддержки «мягкого варианта» Brexit
Сторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой регионаСторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой региона
Испания выведет своих полицейских из Каталонии до конца годаИспания выведет своих полицейских из Каталонии до конца года
Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы на 80%Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы на 80%
В Брюсселе ответили Литве на ее предложение отменить переход на летнее времяВ Брюсселе ответили Литве на ее предложение отменить переход на летнее время
Бывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территорииБывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территории
Последние новости
Подгружаем последние новости