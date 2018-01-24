РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РоSSийская Федерация пытается всех обмануть, прекратив огонь на Донбассе на время визита специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера в Украине.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в
«23 января не было нарушений режима прекращения огня на Донбассе в то время, когда Курт Волкер находится в Украине. Каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть», — отметила Беца.
Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден высоко оценил авторитет спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, но заявил о недостаточных полномочиях для урегулирования ситуации на Донбассе.
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