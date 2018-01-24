РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИД

МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РоSSийская Федерация пытается всех обмануть, прекратив огонь на Донбассе на время визита специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

«23 января не было нарушений режима прекращения огня на Донбассе в то время, когда Курт Волкер находится в Украине. Каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть», — отметила Беца.

Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден высоко оценил авторитет спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, но заявил о недостаточных полномочиях для урегулирования ситуации на Донбассе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе за день зафиксирован один обстрелНа Донбассе за день зафиксирован один обстрел
В МИДе связывают соблюдение режима тишины на Донбассе с визитом ВолкераВ МИДе связывают соблюдение режима тишины на Донбассе с визитом Волкера
Порошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на ДонбассеПорошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе
Судью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседанияСудью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседания
Готовятся к боевым действиям: Хуг рассказал подробности об эскалации конфликта на ДонбассеГотовятся к боевым действиям: Хуг рассказал подробности об эскалации конфликта на Донбассе
Один военный погиб за сутки на ДонбассеОдин военный погиб за сутки на Донбассе
На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военныйНа Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный
Волкер на этой неделе приедет в Украину, после чего встретится с СурковымВолкер на этой неделе приедет в Украину, после чего встретится с Сурковым
Препараты для лечения гемофилии поставлены в УкраинуПрепараты для лечения гемофилии поставлены в Украину
Вопрос возвращения РоSSии в ПАСЕ может отложиться на более позднее время - экспертВопрос возвращения РоSSии в ПАСЕ может отложиться на более позднее время - эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости