РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РоSSийская Федерация пытается всех обмануть, прекратив огонь на Донбассе на время визита специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

«23 января не было нарушений режима прекращения огня на Донбассе в то время, когда Курт Волкер находится в Украине. Каждый шаг на Донбассе контролируется Россией , которая хочет всех обмануть», — отметила Беца.