В Афганистане боевики атаковали благотворительную организацию: 12 раненых

Двое нападавших были убиты.

В Афганистане боевики атаковали благотворительную организацию: 12 раненых
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Фото: riafan.ru

В афганском городе Джелалабад боевики взорвали заминированный автомобиль у офиса благотворительной организации Save the Children ("Спасите детей").

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар, где произошло нападение.

На момент атаки внутри находились полсотни сотрудников, 12 человек получили ранения.

Нападение началось примерно в 9:10 по местному времени сегодня утром, когда террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль у входа в офис организации.

Один из боевиков выстрелил по главным воротам с ручного гранатомета, сообщает очевидец событий. По неподтвержденной информации, злоумышленники проникли внутрь здания. Двое были убиты.

Джалал-Абад неподалеку от границы с Пакистаном часто становится целью боевиков исламистского движения "Талибан", город также является оплотом боевиков террористической группировки "Исламское государство". Пока ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

Напомним, несколькими днями ранее талибы атаковали отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. В результате нападения погибли 22 человека, в том числе семь украинцев.




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