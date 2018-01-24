Чийгоз и Умеров выступят в Европарламенте

Заместители главы Меджлиса расскажут о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз Фото: Укринформ

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 24 января выступят в Европарламенте на слушаниях, посвященных ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"На слушаниях в Брюсселе обсудят также возможности содействия Европарламента в пресечении нарушений и защите основных прав на полуострове", - отмечается в сообщении.

Также будет презентовано исследование аналитического центра евроучреждения под названием "Ситуация с правами человека в Украине и ответ Европейского союза, включая соответствующей деятельностью Европейского парламента".

Напомним, 25 октября прошлого года роSSийские оккупационные власти выдали Умерова и Чийгоза Турции, а 27 октября они прибыли в Украину.

Чийгоз был главным фигурантом самого громкого и длительного уголовного процесса на полуострове. Как заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, Чийгоза задержали "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках". Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста у здания крымского парламента в Симферополе. Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы по ч.1 ст.212 УК РФ .