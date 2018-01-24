В Германии ультраправый политик принял ислам

АдГ заявила, что не имеет проблем с мусульманством своего члена.

"Альтернатива для Германии" Фото: medialeaks.ru

Член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая известна резкой антиисламской риторикой, принял ислам.

Об этом пишет The Local.

Артур Вагнер недавно был членом государственного законодательного комитета в Бранденбурге. Приняв ислам, политик вызвал настоящую сенсацию, отмечает издание.

АдГ утверждает, что распространение ислама в стране представляет угрозу для общественности. На своем сайте местное отделение партии в Бранденбурге пишет: "Ислам не принадлежит Германии. Мы видим, что идеология мультикультурализма является серьезной угрозой общественному миру и культурному единству".

Сам Вагнер прошлым летом выступил с обвинениями против канцлера Ангелы Меркель, заявив, что она сделала большую ошибку, открыв границы для мигрантов. В то же время Вагнер на волонтерских началах участвовал в мероприятиях, направленных на интеграцию беженцев.

В комментарии Tagesspiegel политик сообщил, что принятие ислама является его частным делом.

АдГ публично заявила, что не имеет проблем с мусульманством Вагнера. "Религия - частный вопрос. Мы верим в свободу вероисповедания, о чем сказано в Конституции", - сказал Berliner Zeitung представитель партии Даниэль Фризе.

Однако партия также подтвердила, что Вангер больше не является членом исполнительного комитета. По словам Фризе, Вагнер недавно ушел из комитета "по личным причинам".