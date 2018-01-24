Военнослужащие ВСУ сожгли роSSийскую технику в окрестностях Зайцево

?В окрестностях села Зайцево на Донетчине, которое разделено линией фронта, боевики так называемой "ДНР" продолжают атаковать ВСУ. Во время одной из вылазок военнослужащим удалось сжечь роSSийскую военную технику прямо на передовой.

Видео опубликовал"24 канала", передает Час Пик.

Как стало известно, защитники "русского мира" постоянно пытаются приблизиться к позициям ВСУ на расстояние до 70 м, при этом во время наступления террористы отходят после предупредительного огня сил АТО.

Так, 21 января террористы получили подкрепление из РФ , включая военную технику и артиллерийские установки, не прекращая своих вылазок.

Один из бойцов батальона "Донбасс-Украина" Авьер рассказал, как подразделения ВСУ нанесли превентивный удар и сожгли технику РФ .



