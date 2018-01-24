В МИДе связывают соблюдение режима тишины на Донбассе с визитом Волкера
Спецпредставитель США 23 января прилетел в Украину.
В Министерстве иностранных дел считают, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, связано с визитом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.
Об этом написала спикер МИДа Марьяна Беца в своем микроблоге Twitter.
По ее словам, это свидетельствует о том, что каждый шаг боевиков на Донбассе контролируется Россией.
"23 января не было нарушений режима прекращения огня на Донбассе - в то время, когда Курт Волкер находится в Украине. Каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть", - написала Беца.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
23 января Волкер прилетел с визитом в Украину. Он провел встречу с начальником Генштаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Виктором Муженко, в ходе которой обсудил ситуацию на востоке Украины.
Также Волкер встретился с президентом Петром Порошенко. Планировалось, что 24 января он отправится на Донбасс, но из-за плохой погоды на востоке Украины поездка срывается.
26 января Волкер должен встретиться в Дубае с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.
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