Детективы НАБУ пришли с обыском к первому замглавы ГМС Пимаховой, - СМИ
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводит обыск в доме у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он также отметил, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.
Напомним, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой. Однако разговора, в ходе которой предлагается взятка, на видео нет.
В тот же день были задержаны детективы НАБУ за провоцирование взятки. После этого НАБУ обвинило Генпрокуратуру и СБУ в "диверсии" против себя и САП.
Сама Пимахова заявила, что ее отношения с детективом НАБУ "имели товарищеский характер и не касались работы", однако подтвердила, что написала на него заявление.
Директор НАБУ Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в итоге договорились с генпрокурором Юрием Луценко о том, что детективов группы, которая работала над данным расследованием, задерживать не будут. При этом ГПУ обыскала всех негласных агентов НАБУ, которые принимали участие в этой операции, изложив позже видео их переговоров.
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Политика
24.01.2018 09:54