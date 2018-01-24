Детективы НАБУ пришли с обыском к первому замглавы ГМС Пимаховой, - СМИ

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Дина Пимахова Фото: kadry.net.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводит обыск в доме у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.

Напомним, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой. Однако разговора, в ходе которой предлагается взятка, на видео нет.

В тот же день были задержаны детективы НАБУ за провоцирование взятки. После этого НАБУ обвинило Генпрокуратуру и СБУ в "диверсии" против себя и САП.

Сама Пимахова заявила, что ее отношения с детективом НАБУ "имели товарищеский характер и не касались работы", однако подтвердила, что написала на него заявление.

Директор НАБУ Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в итоге договорились с генпрокурором Юрием Луценко о том, что детективов группы, которая работала над данным расследованием, задерживать не будут. При этом ГПУ обыскала всех негласных агентов НАБУ, которые принимали участие в этой операции, изложив позже видео их переговоров.