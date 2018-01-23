В Украине отменили ВНО по русскому языку из-за низкого спроса

Из-за невысокого спроса в Украине отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку.

Об этом Радио Свобода сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«В связи с тем, что объем заказов на этот тест был невысок. Русский язык стоит в ряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведен в соответствие с другими языками», — сказал Карандий.