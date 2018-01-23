Порошенко провел переговоры с Волкером
"Москва должна наконец согласиться на размещение миротворческой миссии ООН".
Вечером 23 января президент Петр Порошенко провел в Киеве переговоры со спецпредставителем США в вопросах Украины Куртом Волкером.
Пресс-служба главы государства сообщила, что на встрече речь шла об отсутствии прогресса в выполнении Россией тех пунктов Минских соглашений, которые касаются вопросов безопасности: на Донбассе продолжаются обстрелы, а оккупационные войска не выведены.
"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок роSSийско-украинской государственной границы", - говорится в заявлении.
Порошенко и Волкер говорили также о процессе освобождения заложников и недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса.
Обе стороны выразили поддержку мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, что Волкер прилетел в Украину днем 23 января и уже успел встретиться с начальником Генштаба Виктором Муженко и министром по делам АТО и оккупированных территорий Вадимом Чернышом. Планировалось, что 24 января он отправится на Донбасс, но из-за плохой погоды на востоке Украины поездка срывается.
26 января Волкер должен встретиться в Дубае с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.01.2018 21:53