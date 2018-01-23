Порошенко провел переговоры с Волкером

"Москва должна наконец согласиться на размещение миротворческой миссии ООН".

Фото: president.gov.ua

Вечером 23 января президент Петр Порошенко провел в Киеве переговоры со спецпредставителем США в вопросах Украины Куртом Волкером.

Пресс-служба главы государства сообщила, что на встрече речь шла об отсутствии прогресса в выполнении Россией тех пунктов Минских соглашений, которые касаются вопросов безопасности: на Донбассе продолжаются обстрелы, а оккупационные войска не выведены.

"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок роSSийско-украинской государственной границы", - говорится в заявлении.

Порошенко и Волкер говорили также о процессе освобождения заложников и недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса.

Обе стороны выразили поддержку мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что Волкер прилетел в Украину днем 23 января и уже успел встретиться с начальником Генштаба Виктором Муженко и министром по делам АТО и оккупированных территорий Вадимом Чернышом. Планировалось, что 24 января он отправится на Донбасс, но из-за плохой погоды на востоке Украины поездка срывается.

26 января Волкер должен встретиться в Дубае с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.