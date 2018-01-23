Украина ухудшила позиции в рейтинге инклюзивного развития экономики
Этот рейтинг считается более современной версией ВВП.
Украина заняла 49 место из 74-х в рейтинге Индекса инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI) среди развивающихся стран. В прошлом году Украина была 47-й.
Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума, представленном в Давосе.
Всего в рейтинге представлены 74 развивающиеся экономики. В первую пятерку попали Литва, Венгрия, Азербайджан, Латвия и Польша. Соседями Украины по рейтингу оказались Танзания и Иордания.
В докладе Всемирного экономического форума также представлен рейтинг развитых стран, в который вошли 29 государств. Тройку лидеров составили Норвегия, Исландия и Люксембург.
Индекс инклюзивного развития рассчитывается на основе 12 показателей, объединенных в три группы, которые оценивают уровень экономического развития. В них входит рост и развитие (включая рост ВВП, занятости, производительности труда, ожидаемой продолжительности жизни), инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности и расслоения общества), преемственность поколений и устойчивость (уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды).
В докладе ВЭФ подчеркивается, что эти индикаторы оценивают уровень экономического развития лучше, чем индикатор роста ВВП. Подобный индекс наиболее верно отображает экономическое развитие стран, если целью является повышение уровня жизни.
В Украине в минувшем году ухудшилась ситуация по ряду показателей. Например, сократился уровень ВВП на душу населения - до $2906. Также отмечается снижение продуктивности труда. Скорректированный чистый доход и чистые сбережения украинцев, по оценкам исследователей, тоже упали.
Напомним, что этот рейтинг впервые был представлен в 2017 году.
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