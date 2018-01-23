Порошенко и Столтенберг обсудили реформирование оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО
Президент провел телефонный разговор с генсеком Альянса.
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.
Порошенко проинформировал генсека НАТО о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск.
"Президент подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности", - отмечается в сообщении.
Во время разговора также обсуждались актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина - НАТО.
Напомним, в конце декабря прошлого года Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией в 2018 году.
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