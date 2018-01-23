Судью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседания

Это сделал мужчина, который бросался фекалиями в Игоря Мирошниченко.

Судью Апелляционного суда Киева Елену Лапчевскую обсыпали мукой во время заседания. Это произошло во время рассмотрения иска председателя общественной организации "Не молчи" Ореста Гаранджи к депутату Киевсовета от партии "Свобода" Игорю Мирошниченко.

"Участник дела Гаранджа О.А., грубо нарушая общественный порядок, из мотивов явного неуважения к обществу, действуя с особой дерзостью и из хулиганских побуждений бросил пакет с неизвестным порошкообразным веществом в лицо председательствующей по делу судьи Лапчевской Е.Ф.", - говорится в заявлении суда во вторник. Как отмечает издание "Суд-Инфо", мука не помешала Лапчевской продолжить судебное заседание.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Напомним, что между Гаранджой и Мирошниченко существует давний конфликт. В октябре 2015 года Гаранджа облил депутата зеленкой возле здания Печерского суда в Киеве, а в апреле 2016 года - фекалиями в здании Киевсовета. Мирошниченко утверждает, что Гаранджа его "преследует" его уже много лет.


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