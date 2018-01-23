Судью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседания

Это сделал мужчина, который бросался фекалиями в Игоря Мирошниченко.

Судью Апелляционного суда Киева Елену Лапчевскую обсыпали мукой во время заседания. Это произошло во время рассмотрения иска председателя общественной организации "Не молчи" Ореста Гаранджи к депутату Киевсовета от партии "Свобода" Игорю Мирошниченко.

"Участник дела Гаранджа О.А., грубо нарушая общественный порядок, из мотивов явного неуважения к обществу, действуя с особой дерзостью и из хулиганских побуждений бросил пакет с неизвестным порошкообразным веществом в лицо председательствующей по делу судьи Лапчевской Е.Ф.", - говорится в заявлении суда во вторник. Как отмечает издание "Суд-Инфо" , мука не помешала Лапчевской продолжить судебное заседание.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.