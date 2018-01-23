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Климкин встретился с Тиллерсоном во Франции Встреча состоялась на полях Министерской Конференции в Париже Фото: #twitter#.com/MFA_Ukraine Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Министерской Конференции в Париже. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа в Twitter . "Встреча Павла Климкина на полях Министерской Конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном", - сообщили в МИДе. Сообщение проиллюстрировано фотографиями встречи. Зустріч @PavloKlimkin на полях Міністерської Конференції в Парижі з американським колегою Рексом Тіллерсоном. @PavloKlimkin meeting his American colleague Rex Tillerson at the Ministerial Conference in Paris. pic.twitter.com/AdaUfdeRou — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 23 января 2018 г. Напомним, госсекретарь США Тиллерсон 21-27 января посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос, где обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейских стран. Ранее Тиллерсон назвал Украину решающей в отношениях США с Россией .

LB.ua

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