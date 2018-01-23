Климкин встретился с Тиллерсоном во Франции
Встреча состоялась на полях Министерской Конференции в Париже
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Министерской Конференции в Париже.
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа в Twitter.
"Встреча Павла Климкина на полях Министерской Конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном", - сообщили в МИДе.
Сообщение проиллюстрировано фотографиями встречи.
Зустріч— MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine)
@PavloKlimkinна полях Міністерської Конференції в Парижі з американським колегою Рексом Тіллерсоном. @PavloKlimkinmeeting his American colleague Rex Tillerson at the Ministerial Conference in Paris. pic.twitter.com/AdaUfdeRou 23 января 2018 г.
Напомним, госсекретарь США Тиллерсон 21-27 января посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос, где обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейских стран.
Ранее Тиллерсон назвал Украину решающей в отношениях США с Россией.
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23.01.2018 21:40