Нидерланды требуют в ПАСЕ поговорить про Крым, Донбасс и МН17 – Арьев

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На заседании ad hoc комитета, которое состоится сегодня, 23 января, в рамках зимней сессии ПАСЕ, голландская делегация поднимет вопрос отказа РоSSии сотрудничать с комиссией по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

Украинская делегация также поднимет вопрос статуса участия в заседании комитета Константина Косачева, который находится под санкциями. Об этом перед началом заседания ПАСЕ сообщил журналистам вице-президент ПАСЕ, представитель украинской делегации Владимир Арьев, передает Укринформ.

«Я видел письмо председателя голландской делегации, который требует, чтобы в том числе на этом заседании ad hoc комитета одними из тем стали аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РоSSийской Федерации сотрудничать со следственной группой, которая расследует инцидент с уничтожением самолета Малайзийских авиалиний», — отметил Арьев.

По его словам, представителей РФ ждет не очень теплый прием.

«В данном случае роSSийские представители могут много интересного узнать и услышать. Не думаю, что ad hoc комитет будет для них теплым приветствием в стенах ПАСЕ», — прокомментировал Арьев.

Относительно участия в заседании председателя комитета Совета федерации РоSSии по международным делам Константина Косачева, который находится под санкциями, то этот вопрос также поднимут, уверил представитель украинской делегации.

«Мы поднимали вопрос, что человек, который находится под санкциями, не может принимать участие, но в данном случае Ассамблея считает, что кого РоSSия прислала, тот уже и будет. Мы сегодня поднимем этот вопрос на ad hoc комитете, собственно в каком статусе приехали россияне, поскольку есть четко утвержденный состав ad hoc комитета и там нет тех, кто не является представителями национальных делегаций. РоSSийской делегации сегодня де факто и де юре нет», — прокомментировал Арьев.

Он указал, что к россиянам, которые будут присутствовать на комитете сегодня, будет много вопросов.


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