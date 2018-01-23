?Порошенко ожидает от Рады рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в начале следующей сессии

Президент сожалеет о невключении данного законопроекта в повестку дня прошлой сессии.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко сожалеет о невключении в повестку дня прошлой сессии Верховной Рады законопроекта о создании Антикоррупционного суда и ожидает от парламента его рассмотрения в начале работы следующей сессии.

Об этом сообщается на сайте президента по итогам его встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

"Очень жаль, что не удалось включить в повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что парламенту удалось принять ряд важнейших законов и законодательно обеспечить проведение реформ в государстве.

"Мы начали важные реформы. Отдельно хотел бы поблагодарить за судебную реформу. Мне приятно, что сейчас судебная реформа уже воспринимается и общественностью, и международными партнерами", - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил Парубия за чрезвычайно важные решения, необходимые для внедрения медицинской, пенсионной реформ.

Кроме того, президент отметил важность принятия закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Это закон четко отмечает системность действий государственной власти Украины по возвращению Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий роSSийским агрессором", - подчеркнул Порошенко, добавив, что закон "четко называет агрессора - агрессором, а оккупацию - оккупацией".

Президент подчеркнул, что, "несмотря на бурные политические дискуссии, парламенту удалось самоорганизоваться и найти голоса для принятия этого важного решения".

Напомним, Международный валютный фонд ожидает улучшения законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению.