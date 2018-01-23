Валенса заявил о наличии фашизма в Польше

Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что действующая польская власть потакает фашизму в стране.

Об этом он написал в своем Twitter , передает Европейская правда.

«В Польше есть фашизм. Это вовсе не» инциденты «, как их пытаются представить Польше и миру. Качиньский (глава правящей партии Польши «Право и справедливость». — Ред.), Моравецкий (премьер Польши . — Ред.) и ПиС, вместо того чтобы всерьез заняться этой угрожающей проблемой, только говорят о ней, пытаясь стереть меня из истории «, — написал Валенса.

По его словам, партия Качиньского не запретит националистов, потому что они составляют значительную часть ее электората.