Валенса заявил о наличии фашизма в Польше
Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что действующая польская власть потакает фашизму в стране.
Об этом он написал в своем Twitter, передает
«В Польше есть фашизм. Это вовсе не» инциденты «, как их пытаются представить Польше и миру. Качиньский (глава правящей партии Польши «Право и справедливость». — Ред.), Моравецкий (премьер Польши. — Ред.) и ПиС, вместо того чтобы всерьез заняться этой угрожающей проблемой, только говорят о ней, пытаясь стереть меня из истории «, — написал Валенса.
По его словам, партия Качиньского не запретит националистов, потому что они составляют значительную часть ее электората.
Посты Валенсы стали реакцией на журналистское расследование канала TVN24, которое касается деятельности отдельных националистических групп Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах вермахта провозглашают тосты «За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу», «алтарь» с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.01.2018 21:39
23.01.2018 21:39