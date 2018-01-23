Валенса заявил о наличии фашизма в Польше

Лех Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что действующая польская власть потакает фашизму в стране.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Европейская правда.

«В Польше есть фашизм. Это вовсе не» инциденты «, как их пытаются представить Польше и миру. Качиньский (глава правящей партии Польши «Право и справедливость». — Ред.), Моравецкий (премьер Польши. — Ред.) и ПиС, вместо того чтобы всерьез заняться этой угрожающей проблемой, только говорят о ней, пытаясь стереть меня из истории «, — написал Валенса.

По его словам, партия Качиньского не запретит националистов, потому что они составляют значительную часть ее электората.

Посты Валенсы стали реакцией на журналистское расследование канала TVN24, которое касается деятельности отдельных националистических групп Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах вермахта провозглашают тосты «За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу», «алтарь» с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Блок рекламы


Похожие новости
В ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по СШАВ ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по США
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Турция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИТурция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИ
В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из ПриднестровьяВ БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья
В Польше оштрафовали троих молодых людей, которые вытерли ноги об украинский флагВ Польше оштрафовали троих молодых людей, которые вытерли ноги об украинский флаг
"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса
Штепа заявила, что снова станет мэром СлавянскаШтепа заявила, что снова станет мэром Славянска
Посол США в РФ заявил, что новые санкции будут гибкимиПосол США в РФ заявил, что новые санкции будут гибкими
Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсоветаЛуценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета
Сирийская армия заявила о намерении прекратить присутствие США в странеСирийская армия заявила о намерении прекратить присутствие США в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости