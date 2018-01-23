САП и НАБУ будут просить Германию выдать Онищенко

aleksandr-onishhenko

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерены обратиться к властям Германии о выдаче (экстрадиции) депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.

По его словам, на данный момент САП и НАБУ ожидают ответа от Испании о возможности экстрадиции Онищенко, но так как Онищенко пребывает в Германии, намерены отправить запрос и соответствующие материалы немецкой стороне.

«Будем вести переписку и с ними», — сказал источник.


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