САП и НАБУ будут просить Германию выдать Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерены обратиться к властям Германии о выдаче (экстрадиции) депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.

По его словам, на данный момент САП и НАБУ ожидают ответа от Испании о возможности экстрадиции Онищенко, но так как Онищенко пребывает в Германии, намерены отправить запрос и соответствующие материалы немецкой стороне.

«Будем вести переписку и с ними», — сказал источник.