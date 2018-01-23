Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИКа

"Наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям".

Петр Порошенко и Андрей Парубий

Президент Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко также подписал письмо об освобождении от должности членов ЦИК в связи с окончание срока их полномочий.

"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИКа", - сказал Порошенко. По его словам, фракции очень активно обсуждали этот вопрос, но процесс подбора кандидатов затянулся.

"Сегодня я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сообщил президент. Он напомнил, что основным критерием был - новый состав ЦИКа.

Парубий, в свою очередь, назвал очень положительным представления кандидатур членов ЦИКа от президента, как и предусмотрено Законом.

"Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИКа подали на спецпроверку. Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, за который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал Парубий. Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть" этот вопрос.

Напомним, почти у всех членов ЦИКа срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.