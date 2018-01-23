Глава роSSийского ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны

По мнению Костина, сейчас начинается этап новой гонки вооружений.

Фото: vkurse.ua

Глава роSSийского банка ВТБ Андрей Костин предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе. По его словам, если США продолжат вводить санкции против РоSSии, это станет сигналом "объявления войны".

Об этом он заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По его мнению, любые экономические санкции против роSSийских финансовых институтов будут похожи на "объявление войны".

"Я не вижу причин, по которым после этого роSSийский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве", - сказал Костин.

По его мнению, сейчас начинается этап новой гонки вооружений, от которой выиграют "только генералы и те, кто производит оружие". Костин также подчеркнул, что если это и не приведет к ядерной войне, то "еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном".

"Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что может просто случайно произойти вспышка", - заявил глава ВТБ.

Введение персональных санкций в отношении роSSийских бизнесменов по принципу дружбы и близости к президенту РФ Путину Костин назвал "безумием", передает РИА Новости.

"Любые списки - ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин - законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы - это безумие. Другого сказать не могу", - заявил глава ВТБ.