Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

Кримінальне провадження щодо податків Центру протидії корупції передано з Києва до прокуратури Черкаської області. Про передачу справи стало відомо з відповіді Генеральної прокуратури президенту правління Гельсінського фонду з прав людини Дануті Пшиварі щодо переслідування антикорупційних активістів в Україні.

У листі зазначено, що Центру протидії корупції інкримінують несплату податків на суму більше 1,3 млн грн, а також про те, що 25 жовтня 2017 року вказане провадження передано до прокуратури Черкаської області «за підслідністю». Однак у чому полягає підслідність регіональної прокуратури – в ГПУ не повідомили.

Нагадаємо, справу проти ЦПК розпочала Державна фіскальна служба. Провадження було відкрито за заявою народного депутата Павла Пинзеника, колишнього помічника Миколи Мартиненка. Тепер, відповідно до листа, з’ясувалося, що справа була передана до Генеральної прокуратури, а тепер до черкаської.

У ЦПК розцінюють це як тиск та вважають, що це було зроблено для того, щоб легше отримувати в суді дозволи на всі слідчі дії проти організації.

«Нам відомо про те, що в рамках цієї справи Генпрокуратура звернулася до Печерського районного суду м. Києва за дозволом на проведення податкової перевірки Центру протидії корупції. Проте суддя відмовив прокурорам. Відразу після цієї відмови справа була передана до прокуратури черкаської області, що означає, що відтепер давати дозвіл на всі слідчі дії буде черкаський суд», – зазначила адвокат Центру протидії корупції Олена Щербан.

Жодних підстав, як стверджують активісти, для передачі справи до Черкас немає. Центр протидії корупції зареєстрований та працює в Києві, а провадження було порушено також київським ДФС.

На думку активістів, справу в Черкаси було передано невипадково, оскільки місцеві суди вже раз фігурували в гучних скандалах, підігруючи прокуратурі.

«Такі дії прокуратури дають нам підстави говорити про те, що справа умисно була передано до іншого міста, де прокурорам легше буде отримувати в суді необхідні дозволи та ухвали», – додає Олена Щербан.

Варто відмітити, що саме через черкаські суди у травні 2017 суд зняли звинувачення та повернули майно екс-губернатору-«регіоналу » Сергія Тулуба, якого раніше було оголошено в міжнародний розшук. У листопаді 2017 черкаський суд звільнив від покарання чиновників, які не подали декларацію . Активісти також заявляли раніше про умисне затягування судом справи про вбивство журналіста Сергієнка .

Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура під керівництвом Віктора Шокіна вже намагалася знайти кримінал у фінансових операціях ЦПК. Офіційні листи від Посольства США та IDLO (International Develiopment Law Organization) підтвердили недостовірність даних слідства, якими прокурори обґрунтовували суду потребу у доступі до документів організації.

Окрім інкримінування ЦПК несплати податків задля позбавлення організації статусу неприбутковості, кримінальні провадження були відкриті і проти керівництва організації.