В Украине зарегистрировали первые медпрепараты по ускоренной процедуре

Лекарства теперь можно регистрировать за 17 дней вместо 90.

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Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения зарегистрировал первые медпрепараты по новой упрощенной процедуре, которая была введена в конце 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Это американские средства для наркоза, которые применяются во время высокотехнологичных операций и легче переносятся пациентами по сравнению с похожими средствами ингаляционного наркоза.

"Все недоразумения с заявителями, которые были связаны с различием европейского и украинского законодательства, теперь ликвидированы, а риск отказа по техническим причинам сведен к минимуму. Эти два препарата расширят перечень средств для наркоза, представленных на украинском рынке", - заявила Татьяна Думенко, директор Государственного экспертного центра. Она выразила надежду, что в ближайшее время по упрощенной процедуре можно будет зарегистрировать новые препараты, и это положительно повлияет на украинский фармацевтический рынок.