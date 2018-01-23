В Украине зарегистрировали первые медпрепараты по ускоренной процедуре
Лекарства теперь можно регистрировать за 17 дней вместо 90.
Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения зарегистрировал первые медпрепараты по новой упрощенной процедуре, которая была введена в конце 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства.
Это американские средства для наркоза, которые применяются во время высокотехнологичных операций и легче переносятся пациентами по сравнению с похожими средствами ингаляционного наркоза.
"Все недоразумения с заявителями, которые были связаны с различием европейского и украинского законодательства, теперь ликвидированы, а риск отказа по техническим причинам сведен к минимуму. Эти два препарата расширят перечень средств для наркоза, представленных на украинском рынке", - заявила Татьяна Думенко, директор Государственного экспертного центра. Она выразила надежду, что в ближайшее время по упрощенной процедуре можно будет зарегистрировать новые препараты, и это положительно повлияет на украинский фармацевтический рынок.
В соответствии с новой процедурой иностранные препараты, которые прошли все этапы проверки в странах с жесткими регуляторными требованиями (Швейцария, Япония, США, Австралия, Канада), можно зарегистрировать в Украине всего за 17 дней. Раньше регистрация занимала от 90 дней до 2-3 лет.
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