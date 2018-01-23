Соглашения о разделе продукции в газе - коррупционный дерибан, - нардеп

"Это поняли даже в РоSSии. Из 262 подобных сделок были отменены 260".

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Закон "Про соглашения о разделе продукции" формирует непрозрачные правила распределения газовых месторождений в Украине и имеет все признаки коррупционного дерибана. Об этом заявил в фейсбуке народный депутат Борислав Береза.

"Так называемые соглашения о разделе продукции регулируются законом, принятым еще в 1999 году. Их суть в том, что газодобывающие компании не покупают право разработки участков на открытом аукционе за реальные деньги (как это происходит, например, в США), а получают их бесплатно по сложной непрозрачной процедурой. При этом выгоды государству обещают не сегодня, а когда-нибудь потом", - написал он.

По словам народного депутата, СРП не действует в цивилизованном демократическом мире, а характерны в основном для "переходных экономик" вроде Уганды, Анголы и Экваториальной Гвинее. Признаком коррупции, по мнению депутата, является то, что исключительно межведомственная комиссия решает, какие условия использования природных ресурсов являются наиболее рациональными, чьи технологические решения ведения работ являются наиболее эффективными, формирует конкурсные требования и тому подобное. "Формально закон о СРП предусматривает нечто похожее на конкурс. Впрочем, коррупцией от такого "конкурса" там попахивает в каждом предложении. И ведь перечень участков недр для СРП, и результаты конкурса определяет Кабинет министров по представлению специальной Межведомственной комиссии. Самое важное – победитель "конкурса" должен определяться на основе неформализованных (субъективных) оценок представителей Межведомственной комиссии", - пишет он.

"Глупость соглашений о разделе продукции поняли даже в тотально коррумпированной РоSSии. Из 262 подобных сделок были отменены 260! Ведь "инвесторы" намеренно раздували сметы расходов, отодвигая момент распределения продукции с государством", - добавил Береза.

Депутат подчеркнул, что СРП имеет только негативные последствия для отечественной экономики, в отличие от прозрачных аукционов, где государство могло бы получить реальные средства в бюджет. "Как минимум недополученные сотни миллионы из-за отсутствия прозрачного конкурса между газодобывающими компаниями за право разработки этих участков и миллиарды дальнейшей рентной платы", - пишет он.

По мнению Борислава Березы, комитет по ТЭК и комитет Верховная Рада по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в ближайшее время должны "ликвидировать эту коррупционную дыру на законодательном уровне".