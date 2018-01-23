На депутата Киевского облсовета напали с муляжом гранаты

Мимо случайно проезжали патрульные и бойцы госохраны.

На депутата Киевского облсовета напали с муляжом гранаты
Фото: Фейсбук / Олександр Горган

В Кагарлыке 22 января напали на депутата Киевского областного совета от "Блока Петра Порошенко" Виталия Карлюка.

О "покушении" на депутата сообщил глава Вышгородской райадминистрации Александр Горган в фейсбуке.

Однако полиция уточнила, что граната, которую "пытался применить" нападавший, оказалась муляжом.

"После встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего нападавший пытался применить взрывное устройство. В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. Правоохранители сразу же догнали злоумышленника, который пытался убежать. Взрывотехники обнаружили у него муляж гранаты", - сказано в сообщении областной полиции.

33-летнего мужчину из Белой Церкви поместили в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы нападения на депутата. Возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Напомним, осенью прошлого года Карлюк выбил зуб депутату Владиславу Хахулину ("Батькивщина") на заседании Киевоблсовета.


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