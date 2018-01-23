Появились свежие президентские рейтинги

Тииошенко опережает Порошенко, тройку замыкает Гриценко.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко остаются самыми популярными политиками за год с небольшим до очередных президентских выборов, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Исследование проводили фонд "Демократические инициативы" и центр Разумкова на деньги посольства Нидерландов.

За Тимошенко проголосовали бы 12,1% респондентов, за Порошенко - 10,2%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 7,8%.

Дальше расположились лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (7,7%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6%), сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (5,2%), мэр Львова Андрей Садовый (4,9%), премьер-министр Владимир Гройсман (2,9%).

15,9% респондентов голосовали бы за другого политика, 19,2% затруднились ответить.

Рейтинги партий, согласно опросу, сейчас такие: "Батькивщина" - 12,1%, "Блок Петра Порошенко" - 9,2%, "За життя" - 8,8%, "Гражданская позиция" - 7,4%, "Самопомощь" - 7%, "Оппозиционный блок" - 6%, Радикальная партия - 6%.

Если бы выборы прошли сейчас, остальные партии не преодолели бы 5-процентный барьер. 4% респондентов проголосовали бы за "Слугу народа" Владимира Зеленского, 3,2% - за "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,7% - за "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, 1,5% - за Аграрную партию, 1,3% - за "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, 1,2% - за "Партию простых людей" Сергея Каплина.

5,7% ответили, что проголосовали бы за другую партию, 16,6% - отказались или не смогли ответить.

Опрос проводился с 15 по 19 декабря 2017 года среди 2 004 совершеннолетних респондентов на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

Напомним, в ноябре четыре ведущие социологические компании Украины обнародовали результаты совместного соцопроса, согласно которому в тройку лидеров входят Порошенко (11,9%), Тимошенко (10,7%) и певец Святослав Вакарчук (9%).