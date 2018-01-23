Отец Павла Гриба добился возобновления следствия по исчезновению сына
Полиция неверно квалифицировала похищение и в конце года дело закрыла.
Новозаводский райсуд Чернигова отменил постановление полиции о закрытии уголовного производства в связи с исчезновением 19-летнего украинца Павла Гриба в Беларуси.
Определение суда доступно в Едином реестре судебных решений.
Отец Павла Гриба обратился в суд с жалобой на постановление полиции от 26 декабря 2017 года о закрытии уголовного производства, открытого по факту исчезновения его сына в августе на территории Беларуси с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.
Игорь Гриб указал, что обстоятельства напрямую свидетельствуют о похищении его сына и дело должно было расследоваться по соответствующей статье (ст. 146 Уголовного кодекса).
Игорь Гриб еще 30 августа обратился с письмом в Генеральную прокуратуру с просьбой переквалифицировать дело на "похищение", но получил отказ.
Суд стал на сторону и истца, отметив, что следователь полиции не изучил всех обстоятельств дела, и отменил постановление о закрытии уголовного производства.
Напомним, об исчезновении Павла Гриба в конце августа сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.
В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в Краснодаре.
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