Пучдемон намерен сформировать правительство Каталонии
Кандидат на пост главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон высказал намерение сформировать новое правительство, несмотря на противодействие властей в Мадриде.
Об этом сообщает АFР.
«Мы не сдадимся авторитаризму, несмотря на угрозы Мадрида», — сказал Пучдемон во время выступления в Копенгагенском университете.
Как известно, в понедельник экс-глава каталонского правительства, вновь выдвинутый в кандидаты на пост президента региона, Карлес Пучдемон прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.
Государственный прокурор Испании попросил Верховный суд возобновить европейский ордер на арест Пучдемона, однако суд отклонил эту просьбу.
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