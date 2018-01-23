Пучдемон намерен сформировать правительство Каталонии

Кандидат на пост главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон высказал намерение сформировать новое правительство, несмотря на противодействие властей в Мадриде.

Об этом сообщает АFР.

«Мы не сдадимся авторитаризму, несмотря на угрозы Мадрида», — сказал Пучдемон во время выступления в Копенгагенском университете.

Как известно, в понедельник экс-глава каталонского правительства, вновь выдвинутый в кандидаты на пост президента региона, Карлес Пучдемон прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.