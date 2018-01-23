Пучдемон намерен сформировать правительство Каталонии

puchdemon

Кандидат на пост главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон высказал намерение сформировать новое правительство, несмотря на противодействие властей в Мадриде.

Об этом сообщает АFР.

«Мы не сдадимся авторитаризму, несмотря на угрозы Мадрида», — сказал Пучдемон во время выступления в Копенгагенском университете.

Как известно, в понедельник экс-глава каталонского правительства, вновь выдвинутый в кандидаты на пост президента региона, Карлес Пучдемон прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.

Государственный прокурор Испании попросил Верховный суд возобновить европейский ордер на арест Пучдемона, однако суд отклонил эту просьбу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство США возобновило работуПравительство США возобновило работу
Украина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - КлимкинУкраина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - Климкин
Пучдемон рассказал, как намерен управлять КаталониейПучдемон рассказал, как намерен управлять Каталонией
Украина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТОУкраина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТО
Крупнейшие партии Каталонии поддержали ПучдемонаКрупнейшие партии Каталонии поддержали Пучдемона
Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в УкраинуАдвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину
Парламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы МадридаПарламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы Мадрида
Кабмин опроверг намерение повысить цену на газКабмин опроверг намерение повысить цену на газ
Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФДания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ
Пучдемона предупредили, что он не может принести присягу онлайнПучдемона предупредили, что он не может принести присягу онлайн
Последние новости
Подгружаем последние новости