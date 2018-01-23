В ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по США
"Правительство США усердно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позднее", - сказал глава ЦРУ.
Северная Корея "через несколько месяцев" будет готова нанести ядерный удар по США.
Об заявил в эфире американского телеканала CBS глава ЦРУ Майкл Помпео.
Телеведущая Нора О'Доннелл в беседе с Помпео отметила, что такие же прогнозы он давал несколько месяцев назад. "Это правда. Я надеюсь, что смогу сказать это и через год… Правительство США усердно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позднее", - сказал в ответ глава американской спецслужбы.
Помпео отметил, что США знали о подготовке новых ядерных испытаний, которые состоялись в КНДР в сентябре. Он отметил, что Вашингтон в целом осведомлен о том, продолжает ли Пхеньян развивать свою ядерную программу, но при этом зачастую не имеет данных о ее деталях. "Главный риск, о котором должны знать законодатели, это то, что ядерная программа Северной Кореи продолжает развиваться, расширяться, становиться более мощной, боеспособной и надежной", - заключил глава ЦРУ.
В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян имеет возможность в любой момент нанести ракетный удар по США. Президент США Дональд Трамп в ответ на это написал в своем Twitter, что у него в распоряжении тоже есть "ядерная кнопка".
В сентябре 2017 года КНДР провела мощнейшие за свою историю испытания ядерного оружия. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.
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