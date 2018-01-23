Один военный погиб за сутки на Донбассе

Зафиксировано шесть обстрелов.

Фото: Макс Левін

В понедельник вследствие вражеского минометного обстрела на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В целом за минувшие сутки противник шесть раз нарушил режим тишины.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины возле Луганского.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону опорных пунктов сил АТО и по инфраструктуре временно не подконтрольного украинской власти Докучаевска, сообщает штаб АТО.

Напомним, что воскресенье в зоне боевых действий прошло без потерь.