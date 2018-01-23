Один военный погиб за сутки на Донбассе
Зафиксировано шесть обстрелов.
В понедельник вследствие вражеского минометного обстрела на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В целом за минувшие сутки противник шесть раз нарушил режим тишины.
На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины возле Луганского.
На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону опорных пунктов сил АТО и по инфраструктуре временно не подконтрольного украинской власти Докучаевска, сообщает штаб АТО.
Напомним, что воскресенье в зоне боевых действий прошло без потерь.
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23.01.2018 06:02