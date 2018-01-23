Правительство США возобновило работу

В конгрессе смогли принять временный бюджет.

Правительство США возобновило работу
Фото: betterworldcampaign.org

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом проект временного бюджета правительства, рассчитанный на срок до 8 февраля.

Накануне документ одобрила палата представителей. Ранее, 22 января, о принятии временного бюджета договорились сенаторы. По итогам голосования в верхней палате американского парламента члены сената решили прекратить дебаты и одобрить временный документ ради возобновления работы федеральных ведомств, сообщает Reuters..

Работа американского правительства была приостановлена 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета федеральных ведомств. Принять его помешали разногласия республиканцев и демократов по финансированию ряда программ. Центральным вопросом оказалось выделение средств на программы помощи мигрантам, в частности на программу помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую в период президентства Барака Обамы. Продление финансирования DACA и ряда других проектов было увязано республиканцами с выделением средств на расширение оборонного бюджета и строительства стены на границе с Мексикой, которое было одним из лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа.

Несмотря на принятие бюджета в палате представителей 19 января, согласовать документ отказались сенаторы-демократы. В результате 20 января работа всех федеральных ведомств была приостановлена, а значительная часть служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск. В ответ президент Трамп поставил демократам ультиматум, заявив, что не будет продолжать переговоры об иммиграционной реформе до возобновления работы правительства.

В последний раз работа правительства США была приостановлена в 2013 году. Поводом послужили разногласия по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов под названием Obamacare. Приостановка продлилась 16 дней.


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