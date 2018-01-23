Визовый режим для украинцев могут упростить еще более 20 стран, - Климкин

Павел Климкин

Украина ведет переговоры с более 20 странами о полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас мы ведем такие переговоры или о полной либерализации, или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся в ближайшие два года достичь с ними решающего прогресса», — сказал он.

В то же время чиновник напомнил, что сейчас граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

Глава МИД также анонсировал запуск полноценной работы системы «Электронная виза» в конце марта этого года.

«Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ относительно создания системы «Электронная виза». Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме и мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью начнет работу», — отметил Климкин.

Кроме того, он проинформировал, что проходит тестирование программа «Электронный консул», которая сейчас фактически работает для девяти заграничных учреждений, и выразил надежду, что до конца года она начнет работу в полном объеме.


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