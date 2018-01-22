РоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов США

Судно "Виктор Леонов" несколько дней назад вышло из порта в Тринидад и Тобаго.

РоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов США
Фото: korabli.eu

РоSSийский корабль-разведчик "Виктор Леонов" был замечен в международных водах в 160 км к юго-востоку от города Уилмингтон, Северная Каролина, США, спустя всего несколько дней после выхода из порта в столице Тринидад и Тобаго, Порт-оф-Спейн.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в вооруженных силах США, передает Голос Америки.

По словам двух военных источников, за роSSийским кораблем осуществляют слежение миноносец USS Cole и еще несколько судов.

Ссылаясь на источник в военном ведомстве, американские СМИ сообщают, что на прошлой неделе корабль "Виктор Леонов", оснащенный разведывательным оборудованием и техникой для перехвата сигналов, видели в Карибском море.

В тот момент было неясно, куда направлялось судно, однако в прошлом оно, как правило, следовало к восточному побережью, в район мыса Канаверал, Кингс Бэй, Норфолка и Нью-Лондона, где расположены американские военно-морские объекты.

По словам другого источника, на основе предшествующих данных, корабль, скорее всего, выполняет разведывательную миссию длительностью от 4 до 6 месяцев у восточного побережья США.

В феврале ВМС США заметили то же судно в 50 км от побережья Коннектикута – самой северной точке, куда оно когда-либо заходило.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИВ Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИ
В зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирияВ зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирия
В Сирии разбился роSSийский вертолет, погибли два пилотаВ Сирии разбился роSSийский вертолет, погибли два пилота
РоSSия готовит вторжение в еще одной страны, – роSSийский пропагандистРоSSия готовит вторжение в еще одной страны, – роSSийский пропагандист
Британский корабль перехватил роSSийский в Северном мореБританский корабль перехватил роSSийский в Северном море
Задержанный в Ровно роSSийский агент получил 14 летЗадержанный в Ровно роSSийский агент получил 14 лет
Ключевым фигурантом дела MH17 назван роSSийский генерал ТкачевКлючевым фигурантом дела MH17 назван роSSийский генерал Ткачев
РоSSийский эксперт объяснил, почему Кремль внезапно начал сворачивать военную операцию в СирииРоSSийский эксперт объяснил, почему Кремль внезапно начал сворачивать военную операцию в Сирии
Пьяный роSSийский полковник потерял в Горловке флешку с документами, - ИСПьяный роSSийский полковник потерял в Горловке флешку с документами, - ИС
ЕС осудил роSSийский закон о СМИ-"иноагентах"ЕС осудил роSSийский закон о СМИ-"иноагентах"
Последние новости
Подгружаем последние новости