Климкин: РФ нарушила все положения Будапештского меморандума

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что РФ нарушила все положения Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума), заключенного в 1994 году.

«Как вы помните, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров – ИФ) пытался говорить, что РоSSия не нарушила Будапештский меморандум. Мы считаем, что и политически и юридически РоSSия нарушила все положения Будапештского меморандума», — сказал П.Климкин в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что между Украиной и РФ имеются фундаментальные различия во взглядах.


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