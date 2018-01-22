В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни

22 января 2014 года были убиты Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий.

Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко

Акция, посвященная чествованию памяти первых героев Небесной Сотни, прошла 22 января в Киеве на улице Грушевского.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время Революции Достоинства, возложили цветы к памятнику Михаилу Жизневскому, зажгли поминальные свечи.

22 января 2014 года были убиты участники Революции Достоинства Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий, а также смертельно ранен Роман Сеник, который скончался 25 января в больнице.

Ранее сообщалось, что на мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Блок рекламы


Похожие новости
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь Соборности» На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь Соборности»
"Они выдержали - не выдержал бетон": В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта"Они выдержали - не выдержал бетон": В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта
В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – НацполицияЧиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция
Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента ГрузииВопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента Грузии
Сессия ПА НАТО пройдет в 2019-м в Киеве, - ПарубийСессия ПА НАТО пройдет в 2019-м в Киеве, - Парубий
На охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активистаНа охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активиста
Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в КиевеЭкс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости