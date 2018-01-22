В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни
22 января 2014 года были убиты Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий.
Акция, посвященная чествованию памяти первых героев Небесной Сотни, прошла 22 января в Киеве на улице Грушевского.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время Революции Достоинства, возложили цветы к памятнику Михаилу Жизневскому, зажгли поминальные свечи.
22 января 2014 года были убиты участники Революции Достоинства Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий, а также смертельно ранен Роман Сеник, который скончался 25 января в больнице.
Ранее сообщалось, что на мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности.
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