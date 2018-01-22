В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни

22 января 2014 года были убиты Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

Акция, посвященная чествованию памяти первых героев Небесной Сотни, прошла 22 января в Киеве на улице Грушевского.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время Революции Достоинства, возложили цветы к памятнику Михаилу Жизневскому, зажгли поминальные свечи.

22 января 2014 года были убиты участники Революции Достоинства Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий, а также смертельно ранен Роман Сеник, который скончался 25 января в больнице.